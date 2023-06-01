США не намерены расследовать атаку дронов на Москву

«Я направляю вас к украинскому правительству», — сказал он. Отмечается, что США проводят учения с Украиной для подготовки военных операций, однако не поддерживают вылазки на российскую территорию. Кирби указал, что Вашингтон не намерен проводить расследование атаки летательных аппаратов.

Ранее стало известно, почему не взорвались упавшие в Москве беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

