США не намерены расследовать атаку дронов на Москву

У американских властей нет точных данных об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

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«Я направляю вас к украинскому правительству», — сказал он. Отмечается, что США проводят учения с Украиной для подготовки военных операций, однако не поддерживают вылазки на российскую территорию. Кирби указал, что Вашингтон не намерен проводить расследование атаки летательных аппаратов.

Ранее стало известно, почему не взорвались упавшие в Москве беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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