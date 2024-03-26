Захарова анонсировала планы России добиться заседания Совбеза ООН по Югославии
Россия будет запрашивать проведения заседания Совбеза ООН, посвященного 25-летию бомбардировок Югославии со стороны Североатлантического альянса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, соответствующее заявление размещено на портале ведомства.
По ее словам, бомбардировки Югославии стали «поворотным моментом в становлении текущей ситуации на Балканах».
Кроме того, она назвала непрофессиональными и некорректными действия участвовавшей в блокировке заседания Франции. Также Захарова выразила сожаление в связи с тем, что Париж поддержала председательствующая в Совбезе ООН Япония.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что об агрессии Североатлантического альянса Белград забудет лишь тогда, когда исчезнет последний серб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru