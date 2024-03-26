Захарова анонсировала планы России добиться заседания Совбеза ООН по Югославии

По ее словам, бомбардировки Югославии стали «поворотным моментом в становлении текущей ситуации на Балканах».

Кроме того, она назвала непрофессиональными и некорректными действия участвовавшей в блокировке заседания Франции. Также Захарова выразила сожаление в связи с тем, что Париж поддержала председательствующая в Совбезе ООН Япония.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что об агрессии Североатлантического альянса Белград забудет лишь тогда, когда исчезнет последний серб.

