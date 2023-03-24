Вучич рассказал, когда Сербия сможет забыть об агрессии НАТО
Президент Сербии Александр Вучич высказался о трагических событиях 1999 года, сообщают СМИ.
Глава государства выступил на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине нападения НАТО на Югославию.
По его словам, об агрессии Североатлантического альянса Белград забудет лишь тогда, когда исчезнет последний серб.
Так президент республики отреагировал на заявление американского посла Кристофера Хилла. Дипломат призвал сербов «забывать свою обиду».
Евросоюз пообещал Сербии инвестиции за нормализацию отношений с непризнанным Косово. В Брюсселе заявили, что будут следить за реализацией трехстороннего соглашения, пишет НСН.
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