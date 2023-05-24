Захарова анонсировала ответ Москвы на новый пакет антироссийских санкций

Россия подготовит выверенный ответ на 11-й пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, новый пакет рестрикций — «гибридный удар по международному праву». Дипломат назвала антироссийские санкции незаконными и нелегитимными, принятыми без участия Совбеза ООН. Захарова добавила, что экстерриториальные ограничения, разрабатываемые Западом, нелегитимны вдвойне.

Захарова добавила, что планы Евросоюза относительно введения санкций абсурдны, безумны и глупы, поскольку они все равно ничего не изменят для России, адаптировавшейся к сегодняшней реальности.

Официальный представитель российского МИД уверена, что в Брюсселе понимают, что арсенал инструментов давления на Москву исчерпан и что санкции вредят, прежде всего, самому Западу. Захарова заявила, что Россия расширит сотрудничество с надежными партнерами на взаимовыгодной основе вопреки шантажу и санкциям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы Евросоюза ввести 11-й пакет антироссийских санкций противоречат здравому смыслу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФОтветные Санкции РоссииСанкции Против РоссииМария Захарова

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