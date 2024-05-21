«Открыт как в 1990-е»: Гусев предсказал успех шоу Карлсона на российском ТВ
Такер Карлсон талантлив и достаточно известен в России, его шоу, безусловно, будет интересно зрителям, по крайней мере, на первых порах, сказал НСН Павел Гусев.
Американский журналист Такер Карлсон подкупает открытостью в разговоре и нестандартными вопросами, его журналистская манера напоминает российскую школу журналистики 1990-х годов. Об этом НСН заявил председатель Союза журналистов Москвы, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев.
Карлсон ранее стал ведущим на телеканале «Россия 24». Соответствующая информация размещена на сайте телеканала. Известно, что его программа будет называться TUCKER. В описании шоу называется совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». Гусев заявил, что Карлсон пользуется авторитетом у российского зрителя.
«Он достаточно известный и талантливый журналист. Другое дело, что у Карлсона совсем иная школа журналистики, другой подход к тому, что он делает на телевидении. Но это тоже может быть интересно, потому что у журналиста всегда должно быть свое “я”, своя концепция, свое видение жизни и общения с людьми. У Карлсона это есть. Насколько он приживется на российском телевидении трудно сказать, но первое время он будет интересен телезрителям, я в этом не сомневаюсь», — сказал Гусев.
Собеседник НСН объяснил, в чем особенность Карлсона как журналиста.
«Мне кажется, это его определенная открытость в разговоре и зачастую достаточно нестандартные вопросы. Наши журналисты тоже умеют это делать, но у нас немного другая школа, другое время. Наверное, Карлсон больше подходит к 1990-м годам российской журналистики», — заявил главред «Московского Комсомольца».
В заключение председатель Союза журналистов Москвы отметил, что посмотрит шоу TUCKER не сразу, а примерно через месяц.
«Я хочу, чтобы Карлсон немного “обкатался”», — пояснил он.
Ранее Карлсон заявил, что закон о конфискации замороженных активов России в США необходим, чтобы правящим кругам было легче их украсть, пишет телеграм-канал "Радиоточка НСН".
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