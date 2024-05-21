«Открыт как в 1990-е»: Гусев предсказал успех шоу Карлсона на российском ТВ

«Он достаточно известный и талантливый журналист. Другое дело, что у Карлсона совсем иная школа журналистики, другой подход к тому, что он делает на телевидении. Но это тоже может быть интересно, потому что у журналиста всегда должно быть свое “я”, своя концепция, свое видение жизни и общения с людьми. У Карлсона это есть. Насколько он приживется на российском телевидении трудно сказать, но первое время он будет интересен телезрителям, я в этом не сомневаюсь», — сказал Гусев.

Собеседник НСН объяснил, в чем особенность Карлсона как журналиста.

«Мне кажется, это его определенная открытость в разговоре и зачастую достаточно нестандартные вопросы. Наши журналисты тоже умеют это делать, но у нас немного другая школа, другое время. Наверное, Карлсон больше подходит к 1990-м годам российской журналистики», — заявил главред «Московского Комсомольца».

В заключение председатель Союза журналистов Москвы отметил, что посмотрит шоу TUCKER не сразу, а примерно через месяц.

«Я хочу, чтобы Карлсон немного “обкатался”», — пояснил он.

Ранее Карлсон заявил, что закон о конфискации замороженных активов России в США необходим, чтобы правящим кругам было легче их украсть, пишет телеграм-канал "Радиоточка НСН".

