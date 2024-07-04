Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По его словам, попытки взять интервью осуществлялись на протяжении двух лет, особенно интенсивно — после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналист указал, что цель состоит в предоставлении американцам информации о конфликте.

В апреле журналист сообщал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.

Ранее Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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