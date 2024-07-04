Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Шебекинском округе Белгородской области

США планируют предоставить новый пакет помощи Украине

Минобрнауки: Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с начала года вырос в 10 раз

В ресторанной отрасли назвали заведения, которые ждут проверки Роспотребнадзора

В одном из жилых домов Краснодара поймали юного вандала, который мочился на кнопки лифта