СМИ: Финляндия не исключила поставки истребителей Украине
Финляндия не исключает возможность поставки истребителей на Украину. Об этом заявила финский премьер-министр Санна Марин после саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Politico.
«Мы готовы помогать любым возможным способом и до тех пор, пока это потребуется, и мы должны также обсудить более тяжелое вооружение», — указала политик, добавив, что не хочет ничего исключать.
По данным издания, возможности отправки боевых самолетов Киеву также допустили Польша, Нидерланды и Франция.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запрошенные Украиной истребители F-16 «не соответствуют потребностям» украинской армии, пишет РИА ФАН. Политик указал, что поставка боевых самолетов Киеву не приоритетна, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Глава Чечни Кадыров официально стал «отцом народа»
- В МИД пообещали уничтожить западное оружие на Украине
- СМИ: Финляндия не исключила поставки истребителей Украине
- В США заявили, что Путин сделал мир многополярным
- Минцифры России построит 1,5 тысячи станций сотовой связи в новых регионах
- СМИ: Российские десантники предотвратили прорыв ВСУ в ЛНР
- Ветеран ВМС США прокомментировал взрывы на «Северных потоках»
- Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в Новосибирске
- Макрон заявил, что Украина не нуждается в истребителях
- СМИ: Киев готов использовать британские ракеты для ударов по Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru