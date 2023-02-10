СМИ: Финляндия не исключила поставки истребителей Украине

Финляндия не исключает возможность поставки истребителей на Украину. Об этом заявила финский премьер-министр Санна Марин после саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет Politico.

Глава Европарламента призвала передать Украине истребители

«Мы готовы помогать любым возможным способом и до тех пор, пока это потребуется, и мы должны также обсудить более тяжелое вооружение», — указала политик, добавив, что не хочет ничего исключать.

По данным издания, возможности отправки боевых самолетов Киеву также допустили Польша, Нидерланды и Франция.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запрошенные Украиной истребители F-16 «не соответствуют потребностям» украинской армии, пишет РИА ФАН. Политик указал, что поставка боевых самолетов Киеву не приоритетна, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаФинляндия
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