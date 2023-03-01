В Венгрии призвали наложить вето на прием в НАТО Швеции и Финляндии
Заседающая в парламенте Венгрии правая партия Mi Hazánk предложила отказаться от расширения Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Прием Швеции и Финляндии в НАТО - еще один шаг на пути к новой мировой войне, считает представитель партии Элед Новак.
По его мнению, наличие нейтральной зоны между Североатлантическим альянсом и Россией отвечает потребностям международной безопасности.
Новак заявил, что у его партии нет претензий к Швеции и Финляндии. Однако мир в Европе может обеспечить только отсутствие общей границы России и стран НАТО, заявил представитель Mi Hazánk.
В партии обратились к руководству Венгрии с призывом наложить вето на расширение альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил об опасениях отправки иностранных войск на Украину, передает НСН.
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