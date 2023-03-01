В Венгрии призвали наложить вето на прием в НАТО Швеции и Финляндии

Прием Швеции и Финляндии в НАТО - еще один шаг на пути к новой мировой войне, считает представитель партии Элед Новак.

По его мнению, наличие нейтральной зоны между Североатлантическим альянсом и Россией отвечает потребностям международной безопасности.

Новак заявил, что у его партии нет претензий к Швеции и Финляндии. Однако мир в Европе может обеспечить только отсутствие общей границы России и стран НАТО, заявил представитель Mi Hazánk.

В партии обратились к руководству Венгрии с призывом наложить вето на расширение альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил об опасениях отправки иностранных войск на Украину, передает НСН.

