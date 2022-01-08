В Казахстане задержали радикалов, снабжавших протестующих наркотиками

У радикалов изъяли автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги. Валюту задержанные хранили в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах.

«Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», - говорится в сообщении.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.

«Все отщепенцы, которые были разогнаны из Сирии, оказались там. Они будут пересекать границы Афганистана, перетекать в Казахстан и формировать там террористические группы… Можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - сказал полковник.



