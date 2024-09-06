«Зачитал по бумажке»: Лавров раскрыл детали переговоров с экс-главой МИД Украины
Министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл некоторые детали встречи с главой МИД Украины (на то момент) Дмитрием Кулебой в марте 2022 года в Турции. Она состоялась на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве главы МИД Турции.
Как рассказал Лавров РБК на полях Восточного экономического форума, изначально он не намеревался присутствовать на Анталийском форуме, однако поддался уговорам турецкой стороны. По словам главы внешнеполитического ведомства, в ходе встречи с Кулебой украинский министр «с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО».
Лавров подчеркнул, что реальная работа шла по линиям делегаций, которые сначала провели встречу в Белоруссии, а в марте 2022 года — в Стамбуле.
В дальнейшем президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле. Однако, по словам главы государства, после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей отказалась от документа. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ утверждал, что Киев сделал это в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru