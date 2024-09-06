«Зачитал по бумажке»: Лавров раскрыл детали переговоров с экс-главой МИД Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл некоторые детали встречи с главой МИД Украины (на то момент) Дмитрием Кулебой в марте 2022 года в Турции. Она состоялась на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве главы МИД Турции.

Как рассказал Лавров РБК на полях Восточного экономического форума, изначально он не намеревался присутствовать на Анталийском форуме, однако поддался уговорам турецкой стороны. По словам главы внешнеполитического ведомства, в ходе встречи с Кулебой украинский министр «с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО».