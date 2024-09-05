Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа

В онкологических стационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

В Пресненском районе проведут ремонт в двух многоэтажках

Почти 8 миллионов человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

Останкинская башня с 7 по 17 сентября окрасится в цвета осетинского флага