Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
Верховная рада Украины утвердила отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом написал депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что глава МИД подал заявление об отставке, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании.
«Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел», — написал Железняк.
За отставку главы МИД проголосовали 240 депутатов, один выступил против, 45 воздержались.
Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с 2020 года. Новым главой МИД может стать первый заместитель ушедшего министра Андрей Сибига, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Месси и Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч»
- Обыски прошли у исполняющего обязанности мэра Чернигова
- СМИ: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Житомире
- Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
- Новая станция Московского метро «Потапово» откралась на юге Сокольнической линии
- Склад загорелся в белорусском Гомеле после падения дрона
- Первый канал перезапустит «Фабрику звезд» до конца года
- Минобороны России: ВС РФ освободили Заветное в ДНР
- Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
- Около 920 тысяч избирателей намерены голосовать на выборах в РФ дистанционно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru