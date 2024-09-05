Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Верховная рада Украины утвердила отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы. Об этом написал депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что глава МИД подал заявление об отставке, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании.

«Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел», — написал Железняк.

За отставку главы МИД проголосовали 240 депутатов, один выступил против, 45 воздержались.

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с 2020 года. Новым главой МИД может стать первый заместитель ушедшего министра Андрей Сибига, пишет RT.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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