«Война в Венесуэле»? Американские «ястребы» против Трампа

Президент Соединенных Штaтов Aмерики Донaльд Трaмп не стремится к проведению военной оперaции нa территории Венесуэлы, однaко его помощник по нaционaльной безопaсности Джон Болтон, нaпротив, нaстaивaет нa тaких мерaх. Об этом сообщaет издaние The Washington Post, ссылaясь нa действующих и бывших помощников президентa СШA.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в интервью НСН, что США вряд ли начнут войну в Венесуэле. Заявления, которые делают на эту тему американские политики и военные, больше напоминают эксперту психологические атаки.

«Страна, которая хочет начать войну, об этом на протяжении двух месяцев не говорит. «Война в Венесуэле» - это фигура информационно-психологического давления, которое США пытаются оказать на президента Венесуэла Николаса Мадуро и даже на Россию», - убежден американист.

Константин Блохин рассказал о том, кто в Белом доме на самом деле заинтересован в начале военных действий в Венесуэле.

«Группа американских «ястребов» - поджигатели войны. Джон Болтон, конечно, является «ястребом» - убежденным неоконсерватором, известным сторонником превентивного удара по Северной Корее, активных действий в отношении Ирана. Но и Болтон, и госсекретарь США Майкл Помпео меркнут по сравнению с главным куратором по Венесуэле Элиотом Абрамсом. Он знаменит причастностью к попытке госпереворота в Венесуэле в 2002 году, был архитектором знаменитой операции «Иран-контрас», он же в 2003 году вместе, кстати, с Болтоном, Диком Чейни, Дональдом Рамсфелдом и Полом Вулфовицем оказывал давление на Джорджа Буша-младшего по поводу вторжения в Ирак. Сегодня Трамп окружен не просто «ястребами», а именно представителями неоконсервативного движения, являющиеся наиболее радикальными представителями американского истеблишмента», - отметил собеседник НСН.