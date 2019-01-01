«Война в Венесуэле»? Американские «ястребы» против Трампа
Американист объяснил НСН, почему усомнился в подготовке военной кампании США в Венесуэле.
Президент Соединенных Штaтов Aмерики Донaльд Трaмп не стремится к проведению военной оперaции нa территории Венесуэлы, однaко его помощник по нaционaльной безопaсности Джон Болтон, нaпротив, нaстaивaет нa тaких мерaх. Об этом сообщaет издaние The Washington Post, ссылaясь нa действующих и бывших помощников президентa СШA.
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в интервью НСН, что США вряд ли начнут войну в Венесуэле. Заявления, которые делают на эту тему американские политики и военные, больше напоминают эксперту психологические атаки.
«Страна, которая хочет начать войну, об этом на протяжении двух месяцев не говорит. «Война в Венесуэле» - это фигура информационно-психологического давления, которое США пытаются оказать на президента Венесуэла Николаса Мадуро и даже на Россию», - убежден американист.
Константин Блохин рассказал о том, кто в Белом доме на самом деле заинтересован в начале военных действий в Венесуэле.
«Группа американских «ястребов» - поджигатели войны. Джон Болтон, конечно, является «ястребом» - убежденным неоконсерватором, известным сторонником превентивного удара по Северной Корее, активных действий в отношении Ирана. Но и Болтон, и госсекретарь США Майкл Помпео меркнут по сравнению с главным куратором по Венесуэле Элиотом Абрамсом. Он знаменит причастностью к попытке госпереворота в Венесуэле в 2002 году, был архитектором знаменитой операции «Иран-контрас», он же в 2003 году вместе, кстати, с Болтоном, Диком Чейни, Дональдом Рамсфелдом и Полом Вулфовицем оказывал давление на Джорджа Буша-младшего по поводу вторжения в Ирак. Сегодня Трамп окружен не просто «ястребами», а именно представителями неоконсервативного движения, являющиеся наиболее радикальными представителями американского истеблишмента», - отметил собеседник НСН.
«Страна, которая хочет начать войну, об этом на протяжении двух месяцев не говорит»
Эксперт РАН подчеркнул, что при этом президент США Дональд Трамп не является сторонником военных интервенций.
«Трамп умеет считать деньги и не раз сожалел, что в Афганистане и Ираке Америка распылила 7 триллионов долларов. Он также понимает, что возможная интервенция в Венесуэлу – самый худший сценарий для армии США, которой придется вести войну в джунглях. Скорее, США для этих целей попытаются использовать Колумбию и Бразилию. И то - в случае, если Трамп, который понимает, что любые его действия демократы будут оценивать как поражение, но поддастся Болтону или Абрамсу», - считает эксперт.
Напомним, на этой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале завершающей стадии операции свержения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь, Мадуро призвал всех представителей власти внести предложения для исправления ошибок, которые были допущены руководством страны. 4 и 5 мая он объявил великими национальными днями диалога, действий и предложений «всех ветвей народной власти».
Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец пояснил НСН, зачем ситуацию в Венесуэле доводят до хаоса.
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