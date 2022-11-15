«Самая простая реакция»: Экс-замгенсека ООН исключил выход РФ из организации

Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о возмещении Украине ущерба со стороны России является попыткой «наскрести юридической основы для воровства незаконно арестованных российских активов». По его словам, Россия может прожить «и без такой организации объединенных наций». Сергей Орджоникидзе отметил, что России стоит добиваться своих целей и задач внутри организации.

«Россия не может выйти из ООН. Это была бы самая простая реакция с нашей стороны. Ситуация в мире меняется даже быстрее, чем нам иногда кажется. Естественно, эту резолюцию мы признавать не собираемся. Есть множество резолюций, которые нам не нравятся, но это не значит, что мы должны покинуть организацию. Подавляющее большинство резолюций ООН как раз вполне соответствует нашим политическим целям. Если бы Россия вышла из организации, тогда ООН бы противостояла России. Зачем нам уединяться и конфронтировать? Лучше работать внутри организации и добиваться своих целей и задач», - сказал Орджоникидзе.

Он отметил, что резолюция даст «основания» странам Запада использовать российские активы, которые были заморожены. По словам Орджоникидзе, Россия вряд ли что-то сможет предпринять для того, чтобы не допустить такого развития событий.