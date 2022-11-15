«Самая простая реакция»: Экс-замгенсека ООН исключил выход РФ из организации
Россия не будет уединяться и входить в конфронтацию с ООН, это было бы самой простой реакцией на резолюцию о репарациях для Украины, отметил в эфире НСН Сергей Орджоникидзе.
Россия не будет выходить из ООН на фоне принятия Генасамблеей резолюции о возмещении ущерба Украине, так как за таким решением последует конфронтация с организацией, заявил бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.
Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о возмещении Украине ущерба со стороны России является попыткой «наскрести юридической основы для воровства незаконно арестованных российских активов». По его словам, Россия может прожить «и без такой организации объединенных наций». Сергей Орджоникидзе отметил, что России стоит добиваться своих целей и задач внутри организации.
«Россия не может выйти из ООН. Это была бы самая простая реакция с нашей стороны. Ситуация в мире меняется даже быстрее, чем нам иногда кажется. Естественно, эту резолюцию мы признавать не собираемся. Есть множество резолюций, которые нам не нравятся, но это не значит, что мы должны покинуть организацию. Подавляющее большинство резолюций ООН как раз вполне соответствует нашим политическим целям. Если бы Россия вышла из организации, тогда ООН бы противостояла России. Зачем нам уединяться и конфронтировать? Лучше работать внутри организации и добиваться своих целей и задач», - сказал Орджоникидзе.
Он отметил, что резолюция даст «основания» странам Запада использовать российские активы, которые были заморожены. По словам Орджоникидзе, Россия вряд ли что-то сможет предпринять для того, чтобы не допустить такого развития событий.
«Эта резолюция, по замыслу западных стран, должна давать им основания для использования наших активов. Это дает им правовое, как они считают, основание для того, чтобы окончательно лишить нас этих финансовых средств. Они заморозили 300 миллиардов долларов, а сейчас им нужно какое-то основание для того, чтобы их окончательно забрать. Кроме заявлений, которые мы сделали, не знаю, что можно сделать еще», - резюмировал экс-замгенсека ООН.
Ранее, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Постпред России Василий Небензя в ходе заседания заявлял, что авторы резолюции намерены получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное Киеву вооружение.
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