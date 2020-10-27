За цензуру и фейки: Роскомнадзор хочет разобраться с YouTube, Facebook и Twitter

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предложила российским законодателям принять ответные меры на цензуру отечественных СМИ со стороны иностранных интернет-компаний.

Как отмечают в ведомстве, YouTube, Facebook и Twitter ограничивают на сегодня доступ к материалам около 20 российских средств массовой информации.

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Причём обращения к этим интернет-компаниям США об устранении такой дискриминации игнорируются, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал увеличение фейковой информации на вышеназванных площадках.

В связи с этим надзорное ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в российское законодательство мер реагирования на данные факты.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФейкЦензураРоскомнадзор
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