За цензуру и фейки: Роскомнадзор хочет разобраться с YouTube, Facebook и Twitter
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предложила российским законодателям принять ответные меры на цензуру отечественных СМИ со стороны иностранных интернет-компаний.
Как отмечают в ведомстве, YouTube, Facebook и Twitter ограничивают на сегодня доступ к материалам около 20 российских средств массовой информации.
Причём обращения к этим интернет-компаниям США об устранении такой дискриминации игнорируются, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал увеличение фейковой информации на вышеназванных площадках.
В связи с этим надзорное ведомство направило в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в российское законодательство мер реагирования на данные факты.
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