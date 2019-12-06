Молдавии предрекли ещё полвека прожить без Европы

«Очень смешно наблюдать за молдавскими политиками, которые рассуждают о какой-то несбыточной мечте многонационального молдавского народа по европейской интеграции. Евроинтеграция Молдавии самими европейцами понимается по-своему, а наша власть и народ Молдавии понимает это по-своему… Для тех граждан Молдавии, которые выступают за евроинтеграцию, она являет собой европейскую культуру, образование, качество дорог, пенсии – их образ жизни. Тут ничего плохого нет. Но ту интеграцию, которую предлагают европейцы, молдавские граждане не принимают – уничтожение экономики Молдавии, через заход на рынок Молдавии крупных европейских игроков, сбыт старого и ненужного товара и так далее. У нас разное понимание», - сказал Тулянцев.

Он также подчеркнул, что европейская интеграция ассоциируется у молдавского народа с «воровством, беспределом и разрухой». Потому что «предыдущая олигархическая власть сделала все, чтобы дискредитировать» евроинтеграцию в Молдавии.

«Для нас это уже стухший, залежавшийся товар, который никому не нужен», - подчеркнул он.

При этом, глава общественного совета «За свободную Родину» пояснил, что «никто и никогда не звал» Молдавию в ЕС и, чтобы «ни заявлял премьер-министр, президент или кто-либо еще о вступлении Молдавии в Евросоюз, от них это не зависит».

Ранее Игорь Тулянцев в эфире НСН обратил внимание, что вотум недоверия правительству Молдавии впервые формально сплотил демократов и социалистов.

