Reuters: Молдавия в ожидании кредита России может приостановить сотрудничество с МВФ

«Если МВФ проявит гибкость, мы продолжим с ним сотрудничество. Если такой гибкости нет, то мы не исключаем возможности паузы в нашем сотрудничестве”, - приводит агентство слова Кику. Агентство отмечает, что комментарии и действия Иона Кику, в том числе поездка в Москву на прошлой неделе, предполагают вероятный разворот страны в сторону России. В частности, накануне Кику объявил, что Молдавия ведет диалог с РФ о кредите после его встречи в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. «Мы рассматриваем любое сотрудничество с внешними партнерами через призму национальных интересов Молдавии. Мы стремимся вкладывать значительные средства в социальную сферу», - цитирует его агентство.

По данным Reuters, Молдавия получила 157 млн долларов из 182 млн долларов в рамках трехлетней программы МВФ, срок действия которой истекает в 2020 году.

