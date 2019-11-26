Reuters: Молдавия в ожидании кредита России может приостановить сотрудничество с МВФ
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику поднял вопрос о возможности «паузы» в сотрудничестве с Международным валютным фондом спустя день после объявления о переговорах с Россией о кредите в 500 млн долларов. Об этом пишет Reuters.
«Если МВФ проявит гибкость, мы продолжим с ним сотрудничество. Если такой гибкости нет, то мы не исключаем возможности паузы в нашем сотрудничестве”, - приводит агентство слова Кику. Агентство отмечает, что комментарии и действия Иона Кику, в том числе поездка в Москву на прошлой неделе, предполагают вероятный разворот страны в сторону России. В частности, накануне Кику объявил, что Молдавия ведет диалог с РФ о кредите после его встречи в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. «Мы рассматриваем любое сотрудничество с внешними партнерами через призму национальных интересов Молдавии. Мы стремимся вкладывать значительные средства в социальную сферу», - цитирует его агентство.
По данным Reuters, Молдавия получила 157 млн долларов из 182 млн долларов в рамках трехлетней программы МВФ, срок действия которой истекает в 2020 году.
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