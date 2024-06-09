В Бельгии улитки помешали голосованию на выборах в Европарламент
Многие избиратели в Бельгии столкнулись с проблемой при голосовании на выборах в Европарламент из-за улиток, сообщила местная радиостанция Premiere.
Отмечается, что улитки едят повестки с вызовом на выборы, которые приходят гражданам по почте. Больше всего пострадали жители сельской местности.
По данным радиостанции, картон, из которого сделаны повестки, притягивают улиток. Они едят документы и оставляют на них пятна.
Ранее международная группа ученых обнаружила в Брунее новый вид улиток и решила назвать его в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru