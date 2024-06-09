В Бельгии улитки помешали голосованию на выборах в Европарламент

Отмечается, что улитки едят повестки с вызовом на выборы, которые приходят гражданам по почте. Больше всего пострадали жители сельской местности.

По данным радиостанции, картон, из которого сделаны повестки, притягивают улиток. Они едят документы и оставляют на них пятна.

Ранее международная группа ученых обнаружила в Брунее новый вид улиток и решила назвать его в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, передает «Радиоточка НСН».

