Фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок

Уточняется, что она возглавит партийный список на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. Таким образом, 65-летняя фон дер Ляйен станет кандидатом на должность главы ЕК.

Отмечается, что данное решение поддержали 400 делегатов, против выступили 89.

В случае победы на выборах, фон дер Ляйен останется на посту главы ЕК на второй срок.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 2019 году она приняла решение стать главой ЕК «интуитивно», теперь же её действия абсолютно осознанные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».