Фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок
Делегаты прошедшего в Румынии съезда Европейской народной партии (ЕНП) выдвинули Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост главы Еврокомиссии, сообщает ТАСС.
Уточняется, что она возглавит партийный список на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. Таким образом, 65-летняя фон дер Ляйен станет кандидатом на должность главы ЕК.
Отмечается, что данное решение поддержали 400 делегатов, против выступили 89.
В случае победы на выборах, фон дер Ляйен останется на посту главы ЕК на второй срок.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 2019 году она приняла решение стать главой ЕК «интуитивно», теперь же её действия абсолютно осознанные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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