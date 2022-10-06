СМИ: Украина пересмотрела свои запросы к Западу по поставкам оружия

Киев решил пересмотреть список оружия, запрашиваемого у западных стран, сообщило издание Politico.

Как отмечается, теперь украинские военные, опасаясь ракетных ударов со стороны России, намерены сделать упор на средства противовоздушной обороны.

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Уже к ноябрю Киев должен получить от США два зенитно-ракетных комплекса, которые смогут сбивать ракеты, беспилотники и вертолеты.

Ранее власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАОружиеПоставкиУкраина
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