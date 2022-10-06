СМИ: Украина пересмотрела свои запросы к Западу по поставкам оружия

Уже к ноябрю Киев должен получить от США два зенитно-ракетных комплекса, которые смогут сбивать ракеты, беспилотники и вертолеты.

Ранее власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

