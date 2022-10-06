Захарова: Поставки HIMARS Украине демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве
Новые поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в четверг на брифинге.
Представитель МИД напомнила, что США анонсировали отправку Киеву еще четырех РСЗО и боеприпасов к ним на сумму $625 млн.
«Вы представляете, какая сила ненависти к нам. Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию Вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций. Это ли не соучастие? Это настоящая гибридная война», — заявила дипломат.
Захарова отметила, что Вашингтон поставляет оружие Киеву, «чтобы гибло людей еще больше, чтобы затопить регион полностью кровью на эти самые американские деньги, напечатанные и ничем не обеспеченные в Соединенных Штатах Америки».
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