Немецкий политолог: Нынешний кризис между Россией и Западом длиннее и опаснее Карибского
Вхождение в состав России новых регионов не изменит планов Запада по военной поддержке Украины, сказал НСН политолог Александр Рар.
Запад не изменит свою политику и продолжит поставлять оружие Украине. Новое поколение политиков только со страхом смотрит на развитие событий, но не предлагает варианты для решения конфликта, заявил бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с НСН.
Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России. Утвердить решение должен президент Владимир Путин. Рар считает, что изменение статуса эти регионов не остановят Запад в поставках оружия на Украину.
«Запад продолжит поддерживать Украину, с их точки зрения ничего не изменится (с вхождением в России новых территорий, - прим. НСН). Эскалация налицо. Нынешний кризис гораздо опаснее и продолжительнее, чем Карибский. Тогда он решился быстро, потому что была задействована тайная дипломатия, велись секретные переговоры. Нынешнее поколение политиков со страхом смотрит на развитие события, но не предлагает варианты, чтобы снизить планку конфликта и не допустить разрушения мира», - сказал Рар.
Собеседник НСН прокомментировал «мирный» план американского бизнесмена Илона Маска. В частности, Рар считает, что подобные заявления должны делать главы государств, но к позиции миллиардера стоит прислушаться.
«Маск напрямую причастен к происходящим событиям, потому что поставляет Украине информацию из космоса (Киев получил интернет-спутники Starlink, - прим. НСН). Мы видим, что даже эти предложения влиятельного человека, хоть и не политика, Запад не поддерживает. К любому предложению, заставляющему задуматься, если оно делается не ради провокации, стоит присмотреться», - резюмировал Рар.
Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник выступил с угрозами в адрес Илона Маска. В частности, он заявил, что больше никто из украинцев не купит его электрокары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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