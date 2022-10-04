Немецкий политолог: Нынешний кризис между Россией и Западом длиннее и опаснее Карибского

Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России. Утвердить решение должен президент Владимир Путин. Рар считает, что изменение статуса эти регионов не остановят Запад в поставках оружия на Украину.

«Запад продолжит поддерживать Украину, с их точки зрения ничего не изменится (с вхождением в России новых территорий, - прим. НСН). Эскалация налицо. Нынешний кризис гораздо опаснее и продолжительнее, чем Карибский. Тогда он решился быстро, потому что была задействована тайная дипломатия, велись секретные переговоры. Нынешнее поколение политиков со страхом смотрит на развитие события, но не предлагает варианты, чтобы снизить планку конфликта и не допустить разрушения мира», - сказал Рар.