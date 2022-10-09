СМИ: у США заканчиваются боеприпасы для Украины

Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов, сообщает AFP со ссылкой на отставного полковника корпуса морской пехоты ВМС США, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана.

Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжёлое вооружение

По его словам, запасы расходуются быстрее, чем их можно пополнить. Речь идет о ракетах для комплексов HIMARS. Если Вашингтон отправит треть этого запаса Украине, как это было в случае с «Джавелинами» и «Стингерами», Украина получит от 8 до 10 тысяч ракет. Этого может хватить на несколько месяцев. Однако когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется.

Восстановление до уровня, предшествовавшего началу специальной военной операции России на Украине может занять годы.

Новые поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов демонстрируют ненависть Вашингтона к Москве, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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