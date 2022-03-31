«Я стрелял!»: Рашкин отдал за убитого лося уже больше миллиона

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался, что стрелял в лося и нарушил закон, при этом выплатил уже более 1 млн рублей компенсации, сообщает ТАСС.

«Я стрелял. Я до сих пор убежден, что охота была разрешена, что документы были у организатора. И они всегда были у организатора. Чего мне лукавить? Думаете у депутата Госдумы не нашлось бы 20 тыс. рублей, чтобы купить путевку? Это смешно», - сказал Рашкин журналистам в четверг перед началом судебного заседания по его делу.