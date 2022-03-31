«Я стрелял!»: Рашкин отдал за убитого лося уже больше миллиона

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался, что стрелял в лося и нарушил закон, при этом выплатил уже более 1 млн рублей компенсации, сообщает ТАСС.

«Я стрелял. Я до сих пор убежден, что охота была разрешена, что документы были у организатора. И они всегда были у организатора. Чего мне лукавить? Думаете у депутата Госдумы не нашлось бы 20 тыс. рублей, чтобы купить путевку? Это смешно», - сказал Рашкин журналистам в четверг перед началом судебного заседания по его делу.

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При этом он отметил, что «на сегодняшний день более 1 млн рублей за этого лося компенсировал».

Рашкин уточнил, что компенсировал ущерб природе, оплатил проведение экспертиз и перечислил в благотворительный фонд деньги за корма «на три года вперед», при этом единственным требованием к нему остается «возмещение живого лося».

По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин застрелил лося в Саратовской области, не имея лицензии на охоту. При этом он сначала не признавал свою вину. Депутату-коммунисту грозит штраф до 1 млн рублей, либо от 3 до 5 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудКПРФВалерий Рашкин
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