«Я стрелял!»: Рашкин отдал за убитого лося уже больше миллиона
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался, что стрелял в лося и нарушил закон, при этом выплатил уже более 1 млн рублей компенсации, сообщает ТАСС.
«Я стрелял. Я до сих пор убежден, что охота была разрешена, что документы были у организатора. И они всегда были у организатора. Чего мне лукавить? Думаете у депутата Госдумы не нашлось бы 20 тыс. рублей, чтобы купить путевку? Это смешно», - сказал Рашкин журналистам в четверг перед началом судебного заседания по его делу.
При этом он отметил, что «на сегодняшний день более 1 млн рублей за этого лося компенсировал».
Рашкин уточнил, что компенсировал ущерб природе, оплатил проведение экспертиз и перечислил в благотворительный фонд деньги за корма «на три года вперед», при этом единственным требованием к нему остается «возмещение живого лося».
По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин застрелил лося в Саратовской области, не имея лицензии на охоту. При этом он сначала не признавал свою вину. Депутату-коммунисту грозит штраф до 1 млн рублей, либо от 3 до 5 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Роспотребнадзор предложил отменить для россиян ПЦР-тесты при пересечении сухопутных границ
- Песков прокомментировал инициативу вхождения Южной Осетии в состав РФ
- Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год
- Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»
- «Можешь даже не думать». Поклонская рассказала о голосовании в Госдуме
- Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян
- В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа
- Россию не стали исключать из ФИФА
- В России мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
- Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru