Адвокат: прокурор попросил условный срок для депутата Рашкина

По его словам, гособвинитель попросил суд в Саратове назначить обвиняемому в незаконной охоте парламентарию наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года.

«Защита попросила о назначении судебного штрафа», - добавил Лазарев.

Ранее адвокат заявил, что Рашкину заменили запрет определённых действий на подписку о невыезде, сообщает RT.

По данным следствия, депутат в ночь на 29 октября 2021 года без лицензии застрелил лося в Саратовской области. При этом Рашкин пытался скрыть следы преступления. Депутату-коммунисту было предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», ему грозит штраф до 1 млн рублей (или в размере зарплаты за три-пять лет) либо 3-5 лет лишения свободы.

