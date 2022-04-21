Адвокат: прокурор попросил условный срок для депутата Рашкина
Адвокат Константин Лазарев, представляющий интересы депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявил, что приговор его клиенту огласят 22 апреля, сообщает ТАСС.
По его словам, гособвинитель попросил суд в Саратове назначить обвиняемому в незаконной охоте парламентарию наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года.
«Защита попросила о назначении судебного штрафа», - добавил Лазарев.
Ранее адвокат заявил, что Рашкину заменили запрет определённых действий на подписку о невыезде, сообщает RT.
По данным следствия, депутат в ночь на 29 октября 2021 года без лицензии застрелил лося в Саратовской области. При этом Рашкин пытался скрыть следы преступления. Депутату-коммунисту было предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», ему грозит штраф до 1 млн рублей (или в размере зарплаты за три-пять лет) либо 3-5 лет лишения свободы.
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