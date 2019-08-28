За фильм «Он вам не Димон» завели уголовное дело на руководителя ФБК, заявил адвокат

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова в связи с тем, что он не удаляет из сети фильм «Он вам не Димон», сообщил на своей странице в Твиттере адвокат Владимир Воронин.

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Фильм был опубликован в марте 2017 года на YouTube-канале Алексея Навального. В мае этого же года Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК в отношении сведений, которые разглашались в видео. Сотрудники Фонда отметили, что не могут удалить видео с личного канала Навального, это и послужило поводом к новому уголовному делу, сообщает юрист Жданова.

Ранее НСН писала о подозрениях полиции руководителей Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоАлексей НавальныйФонд Борьбы С Коррупцией

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