За фильм «Он вам не Димон» завели уголовное дело на руководителя ФБК, заявил адвокат

Фильм был опубликован в марте 2017 года на YouTube-канале Алексея Навального. В мае этого же года Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК в отношении сведений, которые разглашались в видео. Сотрудники Фонда отметили, что не могут удалить видео с личного канала Навального, это и послужило поводом к новому уголовному делу, сообщает юрист Жданова.

Ранее НСН писала о подозрениях полиции руководителей Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов.



