МВД заподозрило руководство ФБК в отмывании денег
Полиция подозревает руководителей Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов. Об этом сообщает издание «Проект», которое утверждает, что получило на руки материалы доследственной проверки.
Отмечается, что проверены счета главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Издание сообщает, что через счета сотрудников ФБК в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошли более миллиарда рублей, при этом сотрудники фонда вносили средства на свои счеты через банкоматы. Также проведена проверка счетов вышеуказанных лиц в других банках.
Ожидается, что Следственный комитет в ближайшее время возбудит уголовное дело в отношении, однако официальный представитель ведомства Светлана Петренко эту информацию пока никак не прокомментировало.
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