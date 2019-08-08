Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве обвинил в своем преследовании Навального

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции в Москве 27 июля Сергей Фомин заявил, что за его уголовное преследование должны отвечать основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонница Любовь Соболь. Мужчина в интервью «Медиазоне» сообщил, что впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Фомин заявил, что «не знал всю подоплеку» и что теперь для Навального и Соболь главная задача - вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля.

Сергей Фомин сдался полиции 8 августа. СК считает его участником массовых беспорядков. Мужчина был объявлен в розыск. Теперь ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Басманный суд должен избрать для Фомина меру пресечения. По делу о массовых беспорядках задержано еще девять человек, один подозреваемый находится в розыске.

27 июля в российской столице прошла несогласованная с властями акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Правоохранители в ходе нее задержали более 1 тысячи человек.

Ранее в четверг сообщалось, что суд aрестовaл счетa Фондa борьбы с коррупцией Алексея Навального в рaмкaх делa об отмывaнии около миллиaрдa рублей.

