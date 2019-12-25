«За что?»: Сокурова оскорбил вопрос о возможных извинениях перед Кадыровым

«За что? Повторюсь, я разговаривал с президентом, а не с ним. Какие извинения? Что за глупости такие!» - заявил Сокуров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Кавказ.Реалии». Сам вопрос об извинениях режиссер посчитал оскорбительным, уточняет издание.

Уже не раз высказывавшийся о Чечне Сокуров, на этот раз добавил, что у него давно нет вопросов к семье Кадыровых.

Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец удостоен награды посмертно. Сокуров поднял вопрос о присвоении звания на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2019 года. Он отметил, что многие воевавшие в Чечне российские солдаты носят звание Героя России так же, как и воевавшие на стороне Чечни Кадыровы.

Путин отказался пересматривать решение, отметив, что если кто-то из жителей Чечни, независимо от служебного положения, встал на сторону России и работает на нее, то он достоин звания Героя России. На пресс-конференции 19 декабря он подтвердил свою позицию, добавив, что Кадырову «можно было и Героя труда дать». Кадыров заочно ответил Сокурову, заявив, что тот слишком вольно и с неприязнью рассуждает обо всем чеченском народе.

