Путин: Кадыров достоин звания Герой Труда

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции еще раз прокомментировал присвоение звания Героя России главе Чечни Рамзану Кадырову.

Президент России отметил, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в боевых операциях против боевиков.

«Я указов о награждении Героев России просто так не подписываю», - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил и заслуги Кадырова в восстановлении Грозного. Президент сравнил столицу Чечни после окончания боевых действий со Сталинградом.

«И сейчас посмотрите. Кадырову можно было и героя труда дать, но молодой еще, подождет», - заявил Путин.

