Путин: Кадыров достоин звания Герой Труда
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции еще раз прокомментировал присвоение звания Героя России главе Чечни Рамзану Кадырову.
Президент России отметил, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в боевых операциях против боевиков.
«Я указов о награждении Героев России просто так не подписываю», - подчеркнул Путин.
Глава государства отметил и заслуги Кадырова в восстановлении Грозного. Президент сравнил столицу Чечни после окончания боевых действий со Сталинградом.
«И сейчас посмотрите. Кадырову можно было и героя труда дать, но молодой еще, подождет», - заявил Путин.
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