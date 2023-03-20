За бортом Си Цзиньпина наблюдают онлайн более 14 тысяч человек

Борт на данный момент является самым отслеживаемым в мире. В 10:30 по московскому времени самолет пролетал над Кировом.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН назвал скрытый смысл визита Си Цзиньпина в Россию.