За бортом Си Цзиньпина наблюдают онлайн более 14 тысяч человек
20 марта 202311:30
За самолетом Boeing авиакомпании Air China, на котором в Москву летит председатель КНР Си Цзиньпин, следят более 14 тысяч человек, следует из данных сервиса Flightradar.
Борт на данный момент является самым отслеживаемым в мире. В 10:30 по московскому времени самолет пролетал над Кировом.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН назвал скрытый смысл визита Си Цзиньпина в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru