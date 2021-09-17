«Провокационные попытки»: Кремль отреагировал на удаление приложения «Навальный»

В Кремле приветствуют решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот шаг - соблюдение законных требований.

«Это приложение вне закона на территории России. Обе платформы получили соответствующие направления», — отметил Песков.

Он также охарактеризовал проект «Умное голосование» как «провокационные попытки, идущие во вред избирателям». Поэтому, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле отрицательно относятся к «Умному голосованию», отмечает Ura.ru.