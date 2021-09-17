«Провокационные попытки»: Кремль отреагировал на удаление приложения «Навальный»
В Кремле приветствуют решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот шаг - соблюдение законных требований.
«Это приложение вне закона на территории России. Обе платформы получили соответствующие направления», — отметил Песков.
Он также охарактеризовал проект «Умное голосование» как «провокационные попытки, идущие во вред избирателям». Поэтому, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле отрицательно относятся к «Умному голосованию», отмечает Ura.ru.
На прошлой неделе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование». В противном случае, надзорное ведомство пригрозило считать это вмешательством в выборы.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в России организация-иноагент). Приложение «Навальный» используется для продвижения «Умного голосования».
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