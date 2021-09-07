«Яндекс» удалил все ссылки на заблокированный сайт «Умное голосование»

Все ссылки на сайт «Умного голосования» стали недоступны в поисковой системе «Яндекс» после внесения портала в реестр запрещенных. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, представители «Яндекса» сообщили, что синхронизация поисковика с реестром запрещенных сайтов произошла автоматически.

По мнению Роскомнадзора, сайт «Умное голосование» продолжает деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ), отмечает Ura.ru.

О блокировке портала стало известно накануне. Роскомнадзор объяснил свое решение требованием Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с ФБК, пишет RT.

