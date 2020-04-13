Youtube восстановил удалённую запись обращения Путина

Видеохостинг YouTube после обращения Роскомнадзора восстановил видеозапись с обращением президента России Владимира Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Блокировке подверглось видео на YouTube-канале НТВ, после чего Роскомнадзор потребовал от руководства видеохостинга объясниться: подобные действия нарушают Конституцию РФ в части запрета цензуры, указали там.

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В Google (владеет видеохостингом) заявили, что это решение о блокировке было ошибочным — его приняли в «условиях ограниченных ресурсов», передаёт ТАСС.

Точно так же там объяснили удаление с YouTube интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, размещённое на канале RT. Впоследствии запись была восстановлена.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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