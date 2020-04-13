Youtube восстановил удалённую запись обращения Путина

В Google (владеет видеохостингом) заявили, что это решение о блокировке было ошибочным — его приняли в «условиях ограниченных ресурсов», передаёт ТАСС.

Точно так же там объяснили удаление с YouTube интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, размещённое на канале RT. Впоследствии запись была восстановлена.

