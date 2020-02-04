YouTube принес Google 15 млрд долларов в 2019 году
Холдинг Alphabet, дочерним предприятием которого является Google, раскрыл рекламные доходы от видеохостинга YouTube.
Согласно отчету, в 2019 году YouTube заработал на рекламе более 15 млрд долларов – это 36 процентов больше, чем в 2018 году, и на 86 процентов больше, чем в 2017 году.
Таким образом, в прошлом году видеохостинг принес корпорации 10 процентов всего ее дохода. Отметим, что Google приобрел YouTube в 2006 году, сумма сделки составила 1,65 млрд долларов.
Ранее о своих доходах отчиталась соцсеть Facebook. За 2019 год компания заработала 70,7 млрд долларов, из которых 69,9 млрд - рекламные доходы.
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