YouTube принес Google 15 млрд долларов в 2019 году

Холдинг Alphabet, дочерним предприятием которого является Google, раскрыл рекламные доходы от видеохостинга YouTube.

Согласно отчету, в 2019 году YouTube заработал на рекламе более 15 млрд долларов – это 36 процентов больше, чем в 2018 году, и на 86 процентов больше, чем в 2017 году.

Таким образом, в прошлом году видеохостинг принес корпорации 10 процентов всего ее дохода. Отметим, что Google приобрел YouTube в 2006 году, сумма сделки составила 1,65 млрд долларов.

Ранее о своих доходах отчиталась соцсеть Facebook. За 2019 год компания заработала 70,7 млрд долларов, из которых 69,9 млрд - рекламные доходы.

