Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области

По его словам, всё, что в Киеве ожидали от этой операции, «оказалось просчётом» и не сработало.

Он отметил, что Украина рассчитывала на то, что Россия перебросит в Курскую область силы с других направлений, однако этого не произошло.

«С военно-стратегической точки зрения — это ошибка. Потому что — и что, и какой смысл, и куда? Это не станет фактором переговоров», — заключил Явлинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области на неопределённый срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

