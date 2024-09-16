Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области
Операция Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является ошибкой. Об этом в интервью RTVI заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
По его словам, всё, что в Киеве ожидали от этой операции, «оказалось просчётом» и не сработало.
Он отметил, что Украина рассчитывала на то, что Россия перебросит в Курскую область силы с других направлений, однако этого не произошло.
«С военно-стратегической точки зрения — это ошибка. Потому что — и что, и какой смысл, и куда? Это не станет фактором переговоров», — заключил Явлинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области на неопределённый срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Землетрясение во время интервью с президентом Молдавии попало в прямой эфир
- The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга
- Цены на съемное жилье в Москве взлетели на 40%
- Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания
- Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области
- В AFI Development опровергли сообщения о падении лифта в «Афимолле»
- США ввели санкции против граждан Грузии за нарушение прав человека
- Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за пожаров
- Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем
- Спутник «Кондор-ФКА» №2 запустят в конце ноября 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru