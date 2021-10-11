Ястреб с печеньками. Американист назвал настоящую цель прилета Нуланд в Россию

Политолог отметил, что России не нужно испытывать особых иллюзий по поводу этого визита.

«У Нуланд сложился имидж ястреба, и она является таковой. Она связана с неоконсервативными кругами в США. Я напомню, что ее мужем является Роберт Каган, идеолог и апологет идей американского доминирования в мире. Поэтому я не думаю, что ее миссия заключается в качественном улучшении отношений с Россией», - отметил эксперт.

Ранее Нуланд заявила, что для нее главная тема переговоров в Москве - «стабильные и предсказуемые отношения» с Россией. Блохин разъяснил, что это заявление нельзя расценивать как знак для возможного улучшения американо-российских отношений.

«Стабильные и предсказуемые отношения с Россией это не значит хорошие отношения с Россией. Политика Байдена в отношении России основывается на двух элементах: сдерживание и сотрудничество только в тех сферах, которые представляют для Вашингтона интерес. Приезд Нуланд под эту формулу подходит: американцы вроде бы соперники России, но при этом необходим диалог, дабы это не привело к непредсказуемым результатам», - пояснил политолог.

Ранее Нуланд заявила, что главной темой предстоящих переговоров в Москве станут отношения России и США.

