Нуланд рассказала, что будет обсуждать на переговорах в Москве

В Кремле сочли нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации За сутки в России выявили 29 409 новых случаев заражения COVID-19 России пока нет в списке стран, туристам из которых разрешат въезд на Бали с 14 октября Победительнице конкурса «Учитель года» вручили Большого хрустального пеликана