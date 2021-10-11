Нуланд рассказала, что будет обсуждать на переговорах в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что главной темой предстоящих переговоров в Москве станут отношения России и США, сообщает РИА Новости.

«Стабильные и предсказуемые отношения», - подчеркнула политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет встречаться с Нуланд, в администрации российского лидера её примет помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАГосударственный департамент США
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