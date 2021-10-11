Нуланд рассказала, что будет обсуждать на переговорах в Москве
11 октября 202114:37
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что главной темой предстоящих переговоров в Москве станут отношения России и США, сообщает РИА Новости.
«Стабильные и предсказуемые отношения», - подчеркнула политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет встречаться с Нуланд, в администрации российского лидера её примет помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Нуланд рассказала, что будет обсуждать на переговорах в Москве
- В «Синих ведёрках» объяснили претензии к Собчак после ДТП в Сочи
- В Кремле поддержали тезисы Медведева в статье о руководстве Украины
- Нобелевскую премию по экономике вручили за новые взгляды на рынок труда
- Песков оценил предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации
- Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Нуланд
- Яхты, виллы и райские пляжи. Радио JAZZ разыграет поездку на Мальдивы
- СМИ: Козак и Нуланд встретятся 13 октября
- Боррель: Евросоюз может приобрести у России больше газа
- В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru