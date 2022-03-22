Японцы отвернулись от Зеленского после его слов о Перл-Харборе
Читатели японской версии журнала Newsweek жестко отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к членам конгресса США о ситуации на Украине.
В частности, Зеленский сравнил спецоперацию России с терактами 11 сентября и нападением японских войск на базу Соединенных Штатов Перл-Харбор. Так, большинство пользователей выразили мнение, что такое сравнение неуместно. Некоторые из тех, кто раньше выражал сочувствие Украине, решили поменять свою точку зрения.
«Теперь ясно, что именно Зеленский был тем ключевым лицом, которое долгое время продолжало провоцировать Россию», - написал читатель aoi.
По мнению читателей, тех, кто прекратит поддерживать президента Украины за слова о Перл-Харборе, будет много: более того, его «нельзя было поддерживать и до этих заявлений».
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил Владимира Зеленского в наркомании. Он отметил, что возглавлять крупное государство для него непосильное испытание.
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