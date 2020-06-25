Японцы отказались размешать комплексы ПРО США
Япония не будет размещать американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита. Об этом заявил министр обороны страны Таро Коно, передаёт RT со ссылкой на японские СМИ.
Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.
В Минобороны Японии ранее выступали против Aegis Ashore из-за стоимости этих комплексов, сроков развёртывания и некоторых технических проблем.
Как напоминают «Известия», о планах по размещению комплексов Aegis Ashore в Японии стало известно ещё в январе. Предполагалось, что эти комплексы защитят страну от возможных ударов со стороны КНДР. В России в такое объяснение Токио не поверили — с учётом того, что Aegis Ashore могут запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты с дальностью поражения до 2,5 тысяч километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru