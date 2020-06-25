Японцы отказались размешать комплексы ПРО США

Япония не будет размещать американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита. Об этом заявил министр обороны страны Таро Коно, передаёт RT со ссылкой на японские СМИ.

Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.