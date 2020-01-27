Японского журналиста выдворили из России за сбор секретной информации
27 января 202015:55
Подданный Японии был задержан 25 декабря 2019 года при попытке получить секретные материале о военном потенциале России на Дальнем Востоке, сообщили в МИД РФ. Это произошло во Владивостоке.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, японец находился в России по журналистской визе. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Он уехал в Японию на следующий день.
В российском МИД добавили, что вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве и вручили ему ноту протеста.
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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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