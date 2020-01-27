Японского журналиста выдворили из России за сбор секретной информации

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, японец находился в России по журналистской визе. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Он уехал в Японию на следующий день.

В российском МИД добавили, что вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве и вручили ему ноту протеста.

