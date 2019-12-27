Японскую пенсионерку возмутило приветствие на Курилах

80-летняя женщина заявила изданию Yomiuri, что ей было неприятно слышать про «наш остров», поскольку она считает Итуруп своей родиной. Ясуда в детстве жила на этом острове, передает телеканал «360». Ее всегда возмущало, когда соотечественники говорили ей, что на Курилах живут прекрасные люди.

Пенсионерка добавила, что не понимает, почему власти Японии разрешили туристические поездки на Курилы. По мнению женщины, это не связано с перспективой возврата островов, а ей бы хотелось ездить на Курилы с ощущением, что эти острова могут стать частью Японии.

