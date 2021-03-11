Японский политолог не исключил сценарий блокады Южных Курил
Бывший японский дипломат, политолог Акио Каватао считает необходимым продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией, пишет портал Newsweek Japan.
По его мнению, это поможет решить территориальный вопрос. Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — «основных маршрутах снабжения» между материковой РФ и четырьмя «северными островами».
Политолог предлагает Токио подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы», а также начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», соблюдая при этом «спокойствие и хладнокровие».
В МИД России на это заявление ответили, тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора.
Японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo посвятили свои материалы заявлению президента РФ Владимира Путина о развитии отношений между Токио и Москвой, передает РИА «Новости».
Ранее президент в ходе беседы с редакторами государственных СМИ сообщил, что действия России по отношению к Японии не будут противоречить Конституции страны.
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