Японский политолог не исключил сценарий блокады Южных Курил

Политолог предлагает Токио подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы», а также начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», соблюдая при этом «спокойствие и хладнокровие».

В МИД России на это заявление ответили, тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора.

Японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo посвятили свои материалы заявлению президента РФ Владимира Путина о развитии отношений между Токио и Москвой, передает РИА «Новости».

Ранее президент в ходе беседы с редакторами государственных СМИ сообщил, что действия России по отношению к Японии не будут противоречить Конституции страны.

