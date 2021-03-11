Японский политолог не исключил сценарий блокады Южных Курил

Бывший японский дипломат, политолог Акио Каватао считает необходимым продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией, пишет портал Newsweek Japan.

По его мнению, это поможет решить территориальный вопрос. Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — «основных маршрутах снабжения» между материковой РФ и четырьмя «северными островами».

«Решили взять измором». Мухин о желании Японии забрать Курилы

Политолог предлагает Токио подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы», а также начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», соблюдая при этом «спокойствие и хладнокровие».

В МИД России на это заявление ответили, тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора.

Японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo посвятили свои материалы заявлению президента РФ Владимира Путина о развитии отношений между Токио и Москвой, передает РИА «Новости».

Ранее президент в ходе беседы с редакторами государственных СМИ сообщил, что действия России по отношению к Японии не будут противоречить Конституции страны.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияКурилы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры