Японский экономист: Война в Ираке стала началом постепенного ослабления США

Война в Ираке поспособствовала началу ослабления США, заявила заместитель директора центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Сати Саканаси, передает РИА Новости.

По ее словам, противостояние стало поводом к тому, что у США оказался слишком большой «размах рук», началось постепенное ослабление Вашингтона. Ситуация в регионе в итоге поставила под сомнение правоту США, отметила ученый. Также мировое сообщество пришло к выводу, что не все спорные политические вопросы можно решить вооруженным путем.

Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака

Затяжной военный конфликт начался в 2003 году 20 марта со вторжения сил США и их союзников в Ирак, целью было свергнуть правительство Саддама Хусейна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:СШАИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры