Затяжной военный конфликт начался в 2003 году 20 марта со вторжения сил США и их союзников в Ирак, целью было свергнуть правительство Саддама Хусейна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева.

