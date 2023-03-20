Японский экономист: Война в Ираке стала началом постепенного ослабления США
Война в Ираке поспособствовала началу ослабления США, заявила заместитель директора центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Сати Саканаси, передает РИА Новости.
По ее словам, противостояние стало поводом к тому, что у США оказался слишком большой «размах рук», началось постепенное ослабление Вашингтона. Ситуация в регионе в итоге поставила под сомнение правоту США, отметила ученый. Также мировое сообщество пришло к выводу, что не все спорные политические вопросы можно решить вооруженным путем.
Затяжной военный конфликт начался в 2003 году 20 марта со вторжения сил США и их союзников в Ирак, целью было свергнуть правительство Саддама Хусейна.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- В Кремле назвали время начала встречи Путина и Си Цзиньпина
- Кремль спокойно отнесся к выдаче ордера на «арест» Путина
- Самолет с китайской делегацией прибыл во «Внуково»
- СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому после визита в Россию
- МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину
- В Венгрии рассказали о попытках втянуть страну в украинский конфликт
- Японский экономист: Война в Ираке стала началом постепенного ослабления США
- Рогов: ВСУ готовят армию дронов для удара по Запорожской области
- ВСУ обстреляли из минометов село в Брянской области
- Рогов: Путин, посетив Мариуполь, оставил Западу скрытые послания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru