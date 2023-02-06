Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин планиурет провести встречу с премьером Ирака Мухаммадом ас-Судани, передает РИА Новости.

Об этом Лавров заявил на встрече с иракским премьером в ходе своего визита в Багдад. После Ирака он посетит с официальными визитами также Мали, Мавританию и Судан.

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По итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном Лавров заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на следующей неделе посетит Россию. Об этом ранее заявил директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИракВладимир ПутинСергей Лавров
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