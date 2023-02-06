Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака

По итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном Лавров заявил, что западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на следующей неделе посетит Россию. Об этом ранее заявил директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

