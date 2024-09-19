Японская Icom: Взорвавшиеся в Ливане рации сняли с производства 10 лет назад
После сообщений в СМИ о том, что взорвавшиеся в Ливане рации принадлежали японской корпорации Icom, в компании заявили, что подобные рации сняли с производства 10 лет назад. Об этом сообщается в релизе на сайте компании.
Портативные радиостанции IC -V82 изготавливались и экспортировались в том числе на Ближний Восток с 2004 по октябрь 2014 года.
В Icom уточнили, что устройства с тех пор компанией не поставлялись. Помимо этого, было прекращено производство батарей, которые нужны для работы раций. В компании также отметили, что на рациях не была прикреплена голографическая пломба, поэтому невозможно выяснить, был ли продукт отправлен компанией.
При этом в пресс-службе рассказали, что все рации для иностранных рынков продаются исключительно через авторизованных дистрибьюторов.
В среду, 18 сентября, в Ливане прогремела новая волна взрывов. Местные СМИ сообщали о большом количестве взорвавшихся раций Icom, ноутбуков и другой техники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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