Японская Icom: Взорвавшиеся в Ливане рации сняли с производства 10 лет назад

После сообщений в СМИ о том, что взорвавшиеся в Ливане рации принадлежали японской корпорации Icom, в компании заявили, что подобные рации сняли с производства 10 лет назад. Об этом сообщается в релизе на сайте компании.

Портативные радиостанции IC -V82 изготавливались и экспортировались в том числе на Ближний Восток с 2004 по октябрь 2014 года.