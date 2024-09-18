Взорвавшиеся в среду рации Icom V82 не проходили лицензирование

Радиостанции Icom V82, которые взорвались ранее в тот же день, не имели лицензии. Об этом сообщается в заявлении министерства связи Ливана.

В ведомстве уточнили, что такие устройства приобретаются через дилеров, однако эти конкретные радиостанции не прошли необходимое лицензирование. Помимо этого, подчеркивается, что процесс лицензирования возможен только после получения разрешения от служб безопасности.

Число погибших при массовом подрыве раций в Ливане возросло до 14 человек

Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.

Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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