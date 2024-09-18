Взорвавшиеся в среду рации Icom V82 не проходили лицензирование

Радиостанции Icom V82, которые взорвались ранее в тот же день, не имели лицензии. Об этом сообщается в заявлении министерства связи Ливана.

В ведомстве уточнили, что такие устройства приобретаются через дилеров, однако эти конкретные радиостанции не прошли необходимое лицензирование. Помимо этого, подчеркивается, что процесс лицензирования возможен только после получения разрешения от служб безопасности.