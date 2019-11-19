Япония заявила о готовности продолжить диалог по Курилам

Он уточнил, что переговоры продолжатся в соответствии с базовой позицией Японии, а желаемым результатом должно стать заключение мирного договора. По словам Суга, в последнее время странам уже удалось достичь определенных успехов. В чaстности, предстaвитель кaбминa Японии отметил рост товaрооборотa и зaпуск пилотных проектов нa Курилaх.

Ранее на новый уровень вывести переговоры с Россией о южных Курильских островах намерен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом он заявил перед вылетом во Владивосток на Восточный экономический форум, в ходе которого встретится с Владимиром Путиным. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН затруднился сказать, каким может быть этот «новый уровень».

