Япония выразила России протест в связи с визитом Мишустина на Курилы
Власти Японии выразили протест России из-за визита премьер-министра России на Курилы, сообщает агентство Kyodo.
При этом российский посол назвал протест японской стороны неприемлемым, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что посол России в Японии Михаил Галузин вызван в МИД страны на фоне визита российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курильские острова. Принадлежность Южных Курил Токио продолжает оспаривать.
Мишустин впервые отправился на Итуруп, до этого в 2019 году спорные территории посещал Дмитрий Медведев.
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