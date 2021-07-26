Япония выразила России протест в связи с визитом Мишустина на Курилы

Власти Японии выразили протест России из-за визита премьер-министра России на Курилы, сообщает агентство Kyodo.

При этом российский посол назвал протест японской стороны неприемлемым, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что посол России в Японии Михаил Галузин вызван в МИД страны на фоне визита российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курильские острова. Принадлежность Южных Курил Токио продолжает оспаривать.

Мишустин впервые отправился на Итуруп, до этого в 2019 году спорные территории посещал Дмитрий Медведев.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Курильские ОстроваЯпония
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