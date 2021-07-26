Посол России в Японии вызван в МИД на фоне визита Мишустина на Итуруп

Ранее сегодня Мишустин в ходе визита на Итуруп заявил об идее создания на островах свободной таможенной зоны и освобождения бизнеса от уплаты налогов, передает RT. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с президентом Владимиром Путиным.



Глава российского правительства отметил, что льготы могут предусматривать освобождение инвесторов от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю, транспортные средства. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на интерес Японии к таким предложениям.

