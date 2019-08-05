Япония выразила протест из-за учений России на Курилах

Он отметил, что усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио. Генсе отметил, что государство выразило протест по дипломатическим каналам.

Уточняется, что военные учения в районе Кунашира запланированы с 5 по 10 августа. Россия уже заявляла, что постоянные претензии Японии не способствуют формированию позитивной атмосферы в отношениях между странами.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о недовольстве со стороны Японии.

